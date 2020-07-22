Сербский тренер Славолюб Муслин может возглавить киевское «Динамо», утверждает издание Direktno. Должность осталась вакантной после ухода Алексея Михайличенко.

Изначально вернуться в киевское «Динамо» предлагали Сергею Реброву, но он отказался покидать «Ференцварош», с которым дважды подряд выиграл чемпионат Венгрии. Сейчас фаворитом считается 67-летний серб.

У Муслина уже есть опыт работы в Украине — в сезоне-2004/05 он возглавлял донецкий «Металлург». В России он возглавлял «Локомотив», «Химки», «Краснодар» и «Амкар». Последним в его карьере был «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии, с которым Муслин работал в 2018-2019 году.