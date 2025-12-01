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1 декабря 2025, 22:16

«Фенербахче» Тедеско в концовке вырвал ничью в матче с «Галатасараем»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Фенербахче» на своем поле сыграл вничью с «Галатасараем» в матче 14-го тура чемпионата Турции — 1:1.

Гости открыли счет на 27-й минуте, отличился Лерой Сане. Хозяева сумели отыграться в концовке встречи — на 90+5-й минуте забил Джон Дуран.

«Галатасарай» с 33 очками продолжает лидировать в чемпионате Турции. «Фенербахче» идет вторым — 32 очка. У команды экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско прервалась серия из пяти побед подряд в лиге.

Чемпионат Турции. 14-й тур.
01 декабря 2025, 00:00. Шюкрю Сараджоглу (Стамбул)
Фенербахче
1:1
Галатасарай
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ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
Доменико Тедеско
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