«Фенербахче» Тедеско в концовке вырвал ничью в матче с «Галатасараем»

«Фенербахче» на своем поле сыграл вничью с «Галатасараем» в матче 14-го тура чемпионата Турции — 1:1.

Гости открыли счет на 27-й минуте, отличился Лерой Сане. Хозяева сумели отыграться в концовке встречи — на 90+5-й минуте забил Джон Дуран.

«Галатасарай» с 33 очками продолжает лидировать в чемпионате Турции. «Фенербахче» идет вторым — 32 очка. У команды экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско прервалась серия из пяти побед подряд в лиге.