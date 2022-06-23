Зиньковский в «Спартаке», «Зенит» теряет Алберто, «Фиорентина» берет конкурента для Кокорина из «Реала»

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Стала известна зарплата Зиньковского в «Спартаке»

По данным «РБ Спорт», полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский будет зарабатывать в Москве 6 миллионов рублей в месяц. Ожидается, что официально о трансфере объявят в четверг.

Для сравнения, в Самаре футболист зарабатывал в два раза меньше. При этом Зелимхан Бакаев, который покинул в статусе свободного агента и подписал контракт с «Зенитом», будет получать в Санкт-Петербурге больше Зиньковского.

Трансфер 26-летнего игрока из «Крыльев» обойдется красно-белым в 240 миллионов.

В сезоне-2021/22 Антон провел за «Крылья» 32 матча, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Кофрие не собирается уходить из «Спартака»

Об этом «СЭ» заявил сам футболист, тем самым опровергнув слухи о том, что он может покинуть клуб. «Информация о том, что я могу покинуть «Спартак»? Это неправда. Я останусь в команде», — сказал Кофрие.

Ранее сообщалось, что красно-белые могут продать 25-летнего бельгийца, если получат достойное предложение.

Кофрие перешел в «Спартак» летом 2021 года из «Сент-Труйдена». В сезоне-2021/22 он провел 24 матча за красно-белых, в которых оформил одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает защитника в 900 тысяч евро.

Максимилиано Кофрие. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кокорин остается в «Фиорентине»

Агент форварда «Фиорентины» сообщил «СЭ» о ближайших планах игрока: «Кокорин возвращается из отпуска в начале июля. Точную дату вам сказать не могу. Но все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с «Фиорентиной» в июле», — сказал Тимофей Бердышев.

Кокорин переехал в серию А в январе 2021 года, а в прошедшем сезоне провел на поле лишь 125 минут, не отличившись результативными действиями. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о намерении флорентийцев расторгнуть контракт игрока, который действует до 2024 года.

При этом «Фиорентина» собирается усилить линию атаки. По информации инсайдеры Николо Скиры, клуб ведет переговоры с «Реалом» об аренде Луки Йовича. Источник утверждает, что серб уже дал согласие на трансфер, а мадридский клуб подтвердил готовность платить 24-летнему нападающему половину зарплаты.

В прошедшем сезоне Йович забил один мяч и отдал три результативные передачи в 19 матчах. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2025 года.

Мхитарян перейдет из «Ромы» в «Интер»

Генрих Мхитарян успешно прошел медосмотр и подписал контракт с миланским клубом до 2024 года, сообщает Николо Скира. В «Интере» 33-летний армянин будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год. Официально о сделке объявят в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Мхитарян забил 5 мячей и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за «Рому». Контракт футболиста истекает в конце июня — «Интер» подписал Генриха бесплатно.

Вилена и Юри Алберто приостановят контракты с «Краснодаром» и «Зенитом»?

Тони Вилена, арендованный «Эспаньолом», готов воспользоваться правилом ФИФА и приостановить действующий контракт с «Краснодаром», утверждает La Grada. Голландец хочет остаться в испанском клубе, руководство которого не собирается активировать опцию выкупа за 2,5 миллиона евро, а рассчитывает заполучить игрока бесплатно. Контракт Вилены с «Краснодаром» истекает летом 2024 года.

Что касается форварда «Зенита», то в его услугах заинтересован «Коринтианс», который также намерен воспользоваться разрешением ФИФА. Известно, что представители бразильского клуба уже ведут переговоры с окружением Юри Алберто.

В прошедшем сезоне нападающий забил шесть голов и отдал четыре ассиста в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт бразильца с российским клубом действует до 30 июня 2027 года.