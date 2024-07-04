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Сегодня, 07:27

Загребское «Динамо» подписало экс-форварда «Ювентуса» Пьяцу

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Риеки» Марко Пьяца подписал контракт с загребским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним хорватом рассчитано до лета 2026 года.

Пьяца выступал за «Ювентус» с 2016 по 2023 год, перейдя из загребского «Динамо». При этом форвард шесть раз уходил в аренды, проведя в общей сложности за туринцев 21 матч и забив один гол.

В минувшем сезоне Пьяца провел 31 матч, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Марко Пьяца
ФК Динамо (Загреб)
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