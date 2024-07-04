Орещук: «Моуринью очень хотел забрать Шиманьски в «Рому», но не получилось»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал, почему полузащитник Себастьян Шиманьски ушел из клуба в 2022 году.

«Выбор у Шиманьски был очень большой. Я открою секрет: Себа догнал Моуринью... или Моуринью догнал Себу! Теперь они, как говорится, схлестнулись. Жозе очень хотел забрать его в «Рому», но не получилось. Скорее всего, из-за денежных переводов и всего остального. Ну, посмотрим, Бог даст они поработают вместе и познакомятся», — цитирует Legalbet Орещука.

Этим летом португальский специалист Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче», за который сейчас выступает Шиманьски.