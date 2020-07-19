«Ювентус» готов предложить «Аталанте» за Сапату 30 миллионов евро и одного игрока

«Ювентус» проявляет интерес к форварду «Аталанты» Дувану Сапате, сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere dello Sport, «Юве» считает игрока свой главной целью для усиления атаки. Ранее в прессе упоминались Аркадиуш Милик. Эдин Джеко и Александр Ляказетт. «Старая синьора», по данным источника, готова отдать за футболиста 30 миллионов евро и голкипер Маттиа Перина, который играет за «Дженоа» на правах аренды. В составе бьянконери нападающий может заменить Гонсало Игуаина, уход которого оценивается как весьма вероятный нынешним летом.

29-летний колумбиец в текущем сезоне провел 28 матчей за «Аталанту» и забил 18 мячей при семи голевых передачах.