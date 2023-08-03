Усман Дембеле перейдет из «Барселоны» в «ПСЖ»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле станет игроком «ПСЖ», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане активировали опцию выкупа 26-летнего француза в размере 50 миллионов евро. На этой неделе он подпишет контракт до 2028 года.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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