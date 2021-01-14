Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман стал игроком «Дженоа», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

30-летний голландец проведет в Италии остаток чемпионата, потом у генузского клуба будет первоочередное право выкупа. Ранее хавбек уже выступал в Италии в составе «Ромы» (2013-2018 гг.).

В нынешнем сезоне Стротман провел за «Марсель» 14 матчей во всех турнирах.