Стротман стал игроком «Дженоа»
19:14
Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман стал игроком «Дженоа», сообщает официальный сайт итальянского клуба.
30-летний голландец проведет в Италии остаток чемпионата, потом у генузского клуба будет первоочередное право выкупа. Ранее хавбек уже выступал в Италии в составе «Ромы» (2013-2018 гг.).
В нынешнем сезоне Стротман провел за «Марсель» 14 матчей во всех турнирах.
?? Kevin #Strootman ? un nuovo giocatore del Genoa.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 14, 2021
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