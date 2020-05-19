Старридж может перейти в клуб МЛС

Бывший форвард «Ливерпуля» Дэниэл Старридж может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Goal.

По сведениям источника, 30-летним англичанином интересуются «Ди Си Юнайтед» и «Интер Майами».

Ранее Старриджу запретили заниматься футбольной деятельностью до 17 июня 2020 в связи с нарушением правил Футбольной ассоциации Англии о ставках.

В текущем сезоне Старридж выступал за турецкий «Трабзонспор», с которым разорвал контракт в марте. На счету форварда 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.