СМИ: "Интер" хочет приобрести Лукаку и Мозеса

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и полузащитник "Челси" Виктор Мозес, играющий в аренде за "Фенербахче", входят в сферу интересов "Интера", сообщает Sky Sports.

Сообщается, что обоих игроков в команде хочет видеть Антонио Конте, который вскоре должен возглавить миланский клуб. Конте пытался подписать Лукаку в 2017 году в период работы в "Челси".

В текущем сезоне 28-летний Виктор Мозес провел 15 матче за "Фенербахче" и забил три мяча при одной голевой передаче. 26-летний Ромелу Лукаку в 45 матчах за "МЮ" забил 15 мячей и сделал четыре результативные передачи.

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