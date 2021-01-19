Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Реал» согласовал контракт с Алабой

02:35
Давид Алаба. Фото Instagram
Давид Алаба. Фото Instagram
Теги:

Защитник «Баварии» Давид Алаба продолжит карьеру в Испании. Как сообщает Marca, 28-летний австриец уже прошел медицинское обследование. Контракт с игроком будет рассчитан на 4 года, а годовая зарплата составит около 11 миллионов евро.

Алаба присоединится к «Реалу» летом, когда у него закончится договор с «Баварией». В этом сезоне защитник провел 22 матча, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир