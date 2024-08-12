«ПСЖ» перехватил у «Баварии» полузащитника «Ренна» Дуэ

Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ перейдет в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

6 августа сообщалось, что 19-летний футболист согласился на условия, предложенные «Баварией», однако парижанам удалось убедить игрока отказаться от трансфера в немецкий клуб.

Условия сделки не уточняются.

Дуэ — воспитанник «Ренна». В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.