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«Малага» арендовала защитника «Эспаньола» Салинаса

Павел Лопатко

«Малага» подписала арендный контракт с защитником «Эспаньола» Хосе Салинасом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

25-летний испанец играет за «Эспаньол» с 2025 года, его контракт с этим клубом действует до 30 июня 2028 года. При этом у «Малаги» будет опция на выкуп прав на футболиста.

В сезоне-2025/26 в 13 матчах защитник не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

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ФК Малага
ФК Эспаньол
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