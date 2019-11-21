«Локо» выдал авторизацию на ведение переговоров по трансферу Миранчука в «Юве»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» и сторона 24-летнего хавбека Алексея Миранчука выдали итальянскому агенту Габриэле Джуффриде авторизацию на ведение переговоров с «Ювентусом» о переходе футболиста сборной России в «Старую синьору».

Первые контакты уже состоялись, клуб из Турина представляет спортивный директор Фабио Паратичи, речь идет о переходе летом 2020 года или зимой-2020/21. Это позволит москвичам выручить определенную сумму за полузащитника, контракт которого с «Локо» действует до лета 2021-го.

По данным Sport Mediaset, туринцам удалось заранее забронировать Миранчука. Сумма сделки пока неизвестна.

Всего в текущем сезоне Алексей Миранчук провел 16 матчей за «Локо», забил 8 мячей и сделал 3 голевых передачи. (Вячеслав Короткин)