«Интер» передумал покупать Хейлунна

«Интер» больше не рассматривает нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хейлунна в качестве трансферной цели, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, игра 19-летнего форварда Франческо Эспозито на клубном чемпионате мира убедила руководство «Интера» оставить его в основном составе и отказаться от сделки по 23-летнему датчанину. При этом нерадзурри намерены подписать нападающего «Пармы» Анж-Йоана Бонни.

В сезоне-2024/25 Хейлунн в 52 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.