Форвард сборной Уругвая стал одноклубником Черышева. "Валенсия" оригинально представила игрока

Нападающий Макси Гомес перешел из "Сельты" в "Валенсию", сообщает официальный сайт "летучих мышей". Контракт с 22-летним уругвайцем рассчитан до июня 2024 года.

Сумма отступных за Гомеса составит по новому договору c "Валенсией" составляет 140 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард провел 36 матчей за "Сельту", забил 13 голов и отдал 5 голевых передач. Гомес является игроком сборной Уругвая, был в заявке национальной команды на Кубке Америки.

Отметим, что за "Валенсию" выступает российский нападающий Денис Черышев.