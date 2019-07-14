Форвард сборной Уругвая стал одноклубником Черышева. "Валенсия" оригинально представила игрока

Нападающий Макси Гомес перешел из "Сельты" в "Валенсию", сообщает официальный сайт "летучих мышей". Контракт с 22-летним уругвайцем рассчитан до июня 2024 года.
Сумма отступных за Гомеса составит по новому договору c "Валенсией" составляет 140 миллионов евро.
В прошлом сезоне форвард провел 36 матчей за "Сельту", забил 13 голов и отдал 5 голевых передач. Гомес является игроком сборной Уругвая, был в заявке национальной команды на Кубке Америки.
Отметим, что за "Валенсию" выступает российский нападающий Денис Черышев.
🔥 WELCOME @gomez_maxi9 🔥— Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 14 июля 2019 г.
Official Statement ➡️📝https://t.co/8AeFxK3dua pic.twitter.com/k7yKWVqwHr
🔥🔥¡AQUÍ LO TENÉIS! 🔥🔥#NewEra #OneFamilyVCF pic.twitter.com/tHV5l7LRq4— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 14 июля 2019 г.
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