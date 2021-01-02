Экс-защитник «Динамо» Шуньич перешел в «Хэнань Цзянье»
12:13
Экс-защитник «Динамо» Тони Шуньич сменил «Бэйцзин Гоань» на «Хэнань Цзянье». В сентябре 32-летний босниец покинул российский клуб и переехал в Китай. Однако не сыграл за команду из Пекина ни матча и отправился на правах аренды в «Хэнань Цзянье», который в итоге выкупил права на игрока.
Шуньич выступал за «Динамо» с 2017 года. Он провел за российскую команду 79 матчей, на его счету 5 голов и 2 результативных передачи.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю