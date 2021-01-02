Экс-защитник «Динамо» Шуньич перешел в «Хэнань Цзянье»

Экс-защитник «Динамо» Тони Шуньич сменил «Бэйцзин Гоань» на «Хэнань Цзянье». В сентябре 32-летний босниец покинул российский клуб и переехал в Китай. Однако не сыграл за команду из Пекина ни матча и отправился на правах аренды в «Хэнань Цзянье», который в итоге выкупил права на игрока.

Henan Jianye(to be renamed as Luoyang Longmen as is proposed) announce the signing of Toni Sunjic from Beijing Guoan. Beijing Guoan signed the Bosnian defender from Dynamo Moscow in September. He then moved to Henan Jianye on loan and did not play a single minute for Guoan. pic.twitter.com/tdPb6eY7bs — Titan Sports Plus (@titan_plus) January 2, 2021

Шуньич выступал за «Динамо» с 2017 года. Он провел за российскую команду 79 матчей, на его счету 5 голов и 2 результативных передачи.