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Экс-защитник «Динамо» Шуньич перешел в «Хэнань Цзянье»

12:13
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Экс-защитник «Динамо» Тони Шуньич сменил «Бэйцзин Гоань» на «Хэнань Цзянье». В сентябре 32-летний босниец покинул российский клуб и переехал в Китай. Однако не сыграл за команду из Пекина ни матча и отправился на правах аренды в «Хэнань Цзянье», который в итоге выкупил права на игрока.

Шуньич выступал за «Динамо» с 2017 года. Он провел за российскую команду 79 матчей, на его счету 5 голов и 2 результативных передачи.

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