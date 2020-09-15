Бэйл хочет покинуть «Реал»

Нападающий Гарет Бэйл в летнее трансферное окно может покинуть «Реал», сообщает El Mundo Deportivo.

Главным претендентом на 31-летнего валлийца является «Манчестер Юнайтед», однако клубы пока не могут договориться о сумме компенсации.

Ранее появлялась информация, что «Реал» так хочет избавиться от Бэйла, что даже готов выплачивать половину его оклада в случае ухода из клуба.

В прошлом сезоне валлиец сыграл всего в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола. За «Реал» футболист выступает с 2013 года, куда перешел из «Тоттенхэма».