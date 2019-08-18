«Бавария» заплатит «Барселоне» 8,5 миллиона евро за аренду Коутинью

Стоимость аренды полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью в «Баварию» составляет 8,5 миллиона евро. Об этом сообщает Bild. Также сообщается, что ранее указанная сумма в 20 миллионов не соответствует действительности. «Бавария» арендовала игрока с опцией выкупа.

27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 54 матча за сине-гранатовых, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 90 миллионов евро.

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