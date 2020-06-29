Артур перешел из «Барселоны» в «Ювентус» за 82 миллиона

«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Артура в «Ювентус». Туринцы заплатят за 23-летнего бразильца 72 миллиона евро, еще 10 миллионов пойдут в качестве различных бонусов.

Артур доиграет в «Барсе» сезон-2019/20.

Хавбек перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Гремиу». Всего за клуб он провел 72 матча: 47 в ла лиге, 10 в Кубке, 13 в Лиге чемпионов и 1 — в Суперкубке Испании. На его счету четыре забитых мяча. С «Барселоной» Артур выиграл чемпионат и Суперкубок Испании в 2019 году.