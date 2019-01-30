"Анкарагюджю" представил новичков в стиле супергероев

"Анкарагюджю" во вторник объявил о подписании двух новичков. Нападающий Ади Сако был арендован у "Лас-Пальмаса" до конца сезона, полузащитник Михал Паздан перешел в турецкий клуб на правах свободного агента из "Легии". Первый был презентован в качестве супергероя Сокола, а второй - Доктора Стренджа.
Hoşgeldin Hadi Sacko 🚀#Ankaragücü #Falcon pic.twitter.com/3VHaTkYbY8– MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 29 января 2019 г.
Hoşgeldin Michal Pazdan 🎩#Ankaragücü #DoctorStrange pic.twitter.com/anyD41xO6g– MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 29 января 2019 г.
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