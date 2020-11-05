Алаба может перебраться в Италию

Защитник «Баварии» Давид Алаба в летнее трансферное окно может стать игроком «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

По данным источника, мюнхенский клуб никак не может договориться с 28-летним австрийцем о продлении контракта, который истекает в конце нынешнего сезона. Туринцы хотят воспользоваться этим и переманить футболиста бесплатно.

В текущем сезоне Алаба провел 9 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.