Винисиус, Мбаппе и Родриго зажгли в 300-м матче Анчелотти, но «Реал» устроил нервотрепку. Гвардиола запутал всех с травмой Родри

Главные события вторника в европейском футболе.

Испания: 39 матчей «Реала» без поражений

«Алавес» стартовал достойно, забравшись на восьмое место и обыграв таких крепких соперников, как «Реал Сосьедад» и «Севилья». С такими вводными можно было предположить, что забивший в первых таймах восьми матчей этого сезона всего один мяч «Реал» как минимум на 45 минут рискует увязнуть в оборонительных порядках гостей. Но, на их несчастье, инсайды испанских СМИ о будущем лауреате «Золотого мяча» дошли до Винисиуса Жуниора. Это, само собой, шутка, но играл тот вдохновенно.

Тяжело начав сезон, бразилец еще на выходных выдал персональное шоу и после выхода на замену голом и результативной передачей перевернул игру с «Эспаньолом» (4:1). А тут — отдохнув и сохранив свежесть — сразу взялся за дело и после фирменного сольного прохода от линии поля выдал крутой пас поддержавшему атаку Лукасу Васкесу. Потребовалось всего 55 секунд! Это самый быстрый гол в ла лиге с 2018 года. Причем и тогда — на 49-й секунде встречи с «Реал Сосьедад» — отличился этот же футболист сливочных!

А может дело не в Винисиусе, а в «Реале» в целом? Он и форму постепенно набирает, и выбор игроков после возвращения в строй Беллингема становится лучше. Плюс, все футболисты хотели порадовать Карло Анчелотти в 300-м матче во главе сливочных. Будем считать, что красивый гол Мбаппе — после эффектного паса Беллингему, обратной передачи и обыгрыша защитника в штрафной — тоже подарок тренеру. А Килиан не только расстроил, но и порадовал одного из оппонентов и по пути в раздевалку по окончании первого тайма вручил ему свою футболку.

Мадридцы, кстати, выдали самую продолжительную голевую комбинацию сезона из 22 передач. А уже после перерыва все получилось проще. Родриго просто получил мяч на фланге, просто рванул к штрафной и просто запустил мяч в дальний угол. 3:0 — полная идиллия, которая нарушилась в концовке двумя голами «Алавеса» (до них было попадание в штангу). Пришлось поволноваться, и Анчелотти после игры даже высказал что-то судьям. Хотя тот же Винисиус вполне мог нарваться за разговоры на второе предупреждение, а Эндрик — получить не желтую, а красную карточку за удар соперника ногой.

Но хорошо то, что хорошо кончается. Теперь можно спокойно готовиться к мадридскому дерби — уже в статусе обладателя второй по продолжительности беспроигрышной серии в истории ла лиги. «Реал» не проигрывает в национальном чемпионате уже 39 матчей (+29=10), превзойдя показатели «Реал Сосьедад» 1980 года. Круче только «Барселона», которая не уступала на протяжении 43 игр с 2017 по 2018-й год.

Килиан Мбаппе (справа) в матче против «Алавеса». Фото Global Look Press

Англия: Важные голы

Все уже свыклись с тем, что из-за разрыва крестообразных связок Родри в этом сезоне за «Манчестер Сити» больше не сыграет. Однако перед игрой Хосеп Гвардиола озадачил, сообщив, что испанский полузащитник пропустит «некоторое время». «Мы все еще ждем решения врачей, чтобы понять, что у него. Когда мы это узнаем, клуб, я или пресс-секретарь объявим об этом», — пояснил Пеп. Правда, после финального свистка последовало разъяснение. Срок лечения все-таки долгий, но он может быть меньше, чем предполагалось. Все решиться в течение суток.

Что до игры с «Уотфордом», который временами пытался играть смело и еще при счете 1:0 даже забил (с нарушением правил), то она не могла быть показательной. Ни одного намека на то, как «горожане» будут справляться с потерей Родри, хотя Гвардиола обещал найти решение, чтобы заменить лучшего полузащитника мира. У «Сити» был типичный для Кубка лиги состав с точечными звездными вкраплениями вроде Фодена, Уокера, Грилиша и Стоунса.

А забивали как привычные герои (Доку), так и неожиданные. Матеус Нунес, конечно, не последний игрок, но дальний удар португальца принес ему первый гол за «горожан». А вот Савио свой лицевой счет никак не откроет — во вторник его удары останавливали то штанга, то оказавшийся на линии ворот защитник. Да и вратарь гостей Бонд был хорош, на пару с эффектно закрутившим мяч в верхний угол Инсом (после паса грузина Чакветадзе) дали «шершням» возможность на несколько минут поверить в чудо.

Вратарь «Уотфорда» Джонатан Бонд отбивает удар полузащитника «Манчестер Сити» Матеуса Нунеса. Фото Reuters

Сюрпризы — это в принципе не про текущий этап Кубка лиги. «МЮ», например, на прошлой неделе забил несчастному «Барнсли» семь безответных мячей. Чуть менее кровожадным оказался «Челси», но все равно сопернику пришлось несладко. Это же ведь про «Бэрроу» много писали на прошлой неделе, обсуждая, что за поражение на «Стэмфорд Бридж» его футболисты получат большие премиальные (в четыре раза!), чем за возможную победу. Так странно было записано в контрактах. Но даже когда ситуация была исправлена, ничего хорошего клубу четвертого дивизиона это не сулило. В итоге Нкунку забил дважды за четверть часа, а к концу матча оформил хет-трик. Для пропустившего большую часть прошлого сезона француза это важно. А для купленного за 60 миллионов евро Педру Нету важен первый гол в составе синих.

Футболисты «Челси» Педро Нету и Кристофер Нкунку. Фото AFP

Похожие слова можно сказать и про открывшего счет Буэндию из «Астон Виллы». Аргентинец из-за разрыва крестообразной связки пропустил 327 дней, и это его первый гол за бирмингемцев после паузы в полтора года! Стоит отметить и Дурана. Молодой колумбиец — идеальный джокер для Унаи Эмери. Выходя со скамейки, он забил в этом сезоне уже три победных мяча в концовках матчей. В этот раз Дуран оказался в старте, но словно ждал своего часа и реализовал пенальти на 85-й минуте.

Статистика дня

5 очков набрала после пяти туров испанского чемпионата «Валенсия». Это худший старт «Летучих мышей» с 1997 года, когда они набрали 4 балла.

5 мячей в своих первых семи матчах в ла лиге забил Мбаппе. Лучшую результативность на данном отрезке в XXI веке в «Реале» демонстрировали только отличившиеся по шесть раз Криштиану Роналду и Беллингем.

21 год и 4 месяца разделили две победы «Комо» в серии А.

216 побед в трехстах матчах с «Реалом» одержал Карло Анчелотти.