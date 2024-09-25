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Щенсны передумал уходить ради «Барсы»: он заменит тер Штегена. А ведь летом завершил карьеру

Щенсны перейдет в «Барселону» для замены травмированного тер Штегена
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Войцех Щенсны.
Фото Global Look Press
«Барса» потеряла основного вратаря из-за травмы.

«Барселона» надолго потеряла основного вратаря Марка-Андре тер Штегена. 32-летний немец порвал сухожилие в правом колене и пропустит не меньше восьми месяцев, из-за чего каталонцам срочно потребовалась замена. Ее нашли в лице Войцеха Щенсны.

Что случилось

После травмы тер Штегена сине-гранатовые остались с 25-летним Иньяки Пеньей в качестве первого номера — воспитанник «Ла Масии» провел за «Барселону» 23 матча во всех турнирах. В прошлом сезоне он тоже заменял травмированного немца, который почти три месяца пропустил из-за проблем со спиной. Тогда Пенья пропустил 32 мяча в 17 играх.

«Барселона» могла рассматривать только свободных агентов, так как трансферное окно закрыто до января. Руководство клуба не собиралось ждать несколько месяцев и срочно занялось поиском нового вратаря. По информации El Chiringuito, каталонцы выбрали польского голкипера Войцеха Щенсны, который последние семь лет отыграл за «Ювентус», но в августе завершил карьеру.

Врачи &laquo;Барселоны&raquo; уносят вратаря Марка-Андре тер Штегена на&nbsp;носилках. Тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом». Его унесли на носилках

Инсайд El Chiringuito подтвердило Relevo: по данным испанских медиа, «Барса» во вторник предложила поляку соглашение до конца сезона, на что Войцех ответил согласием. Также источники сообщают, что каталонцам придется заплатить «Ювентусу» за их бывшего вратаря — контракт Щенсны действовал до 30 июня 2025 года, однако Войцех закончил карьеру и разорвал соглашение до этой даты.

Вероятно, первые недели поляка в клубе первым номером будет Пенья. Щенсны не играл с окончания чемпионата Европы, который для Польши оборвался еще в июне. Сам Войцех сыграл на турнире лишь в двух встречах и показал не лучший уровень.

Какие еще были варианты

Войцех был не единственным вариантом — обсуждались Лорис Кариус, Клаудио Браво и Кейлор Навас. Причем южноамериканские ветераны сами обращались в клуб. По словам журналиста Sky Sport Патрика Бергера, переговоры с Щенсны проводил его соотечественник Роберт Левандовски, который на старте сезона является лучшим бомбардиром ла лиги с шестью голами.

Фото Global Look Press

Почему Щенсны завершил карьеру

Войцех объяснил решение желанием больше времени уделять семье. 34-летний голкипер семь последних сезонов провел в «Ювентусе», а до этого выступал за «Рому» и «Арсенал», также за его спиной 84 игры в сборной Польши. Щенсны трижды становился чемпионом Италии, по разу его признавали лучшим вратарем АПЛ и серии А.

Польша&nbsp;&mdash; Австрия. Войцех Щенсны лицом сбил Марселя Забитцера в&nbsp;штрафной. Щенсны привез необычный пенальти в матче с Австрией. Поляк заработал неоднозначный 11-метровый и на прошлом ЧМ

«Я не просто реализовал свою мечту, а пришел туда, куда мое воображение даже не осмелилось бы меня привести. Я играл на самом высоком уровне с лучшими футболистами в истории. Обрел друзей на всю жизнь. Всем, что у меня есть, я обязан прекрасной игре в футбол. Но и я отдал ей все, что у меня было. Сегодня, когда мое тело по-прежнему готово к вызовам, сердце уже не на месте», — прощался Войцех в соцсетях.

Войцех Щенсны
Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
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2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
7
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
13
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
14
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
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17
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19
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
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Мальорка – Р. Сосьедад
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Леганес – Атлетик
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Севилья – Вальядолид
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Валенсия – Осасуна
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Реал – Алавес
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Жирона – Р. Вальекано
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