Щенсны передумал уходить ради «Барсы»: он заменит тер Штегена. А ведь летом завершил карьеру
«Барселона» надолго потеряла основного вратаря Марка-Андре тер Штегена. 32-летний немец порвал сухожилие в правом колене и пропустит не меньше восьми месяцев, из-за чего каталонцам срочно потребовалась замена. Ее нашли в лице Войцеха Щенсны.
Что случилось
После травмы тер Штегена сине-гранатовые остались с 25-летним Иньяки Пеньей в качестве первого номера — воспитанник «Ла Масии» провел за «Барселону» 23 матча во всех турнирах. В прошлом сезоне он тоже заменял травмированного немца, который почти три месяца пропустил из-за проблем со спиной. Тогда Пенья пропустил 32 мяча в 17 играх.
«Барселона» могла рассматривать только свободных агентов, так как трансферное окно закрыто до января. Руководство клуба не собиралось ждать несколько месяцев и срочно занялось поиском нового вратаря. По информации El Chiringuito, каталонцы выбрали польского голкипера Войцеха Щенсны, который последние семь лет отыграл за «Ювентус», но в августе завершил карьеру.
Инсайд El Chiringuito подтвердило Relevo: по данным испанских медиа, «Барса» во вторник предложила поляку соглашение до конца сезона, на что Войцех ответил согласием. Также источники сообщают, что каталонцам придется заплатить «Ювентусу» за их бывшего вратаря — контракт Щенсны действовал до 30 июня 2025 года, однако Войцех закончил карьеру и разорвал соглашение до этой даты.
Вероятно, первые недели поляка в клубе первым номером будет Пенья. Щенсны не играл с окончания чемпионата Европы, который для Польши оборвался еще в июне. Сам Войцех сыграл на турнире лишь в двух встречах и показал не лучший уровень.
Какие еще были варианты
Войцех был не единственным вариантом — обсуждались Лорис Кариус, Клаудио Браво и Кейлор Навас. Причем южноамериканские ветераны сами обращались в клуб. По словам журналиста Sky Sport Патрика Бергера, переговоры с Щенсны проводил его соотечественник Роберт Левандовски, который на старте сезона является лучшим бомбардиром ла лиги с шестью голами.
Почему Щенсны завершил карьеру
Войцех объяснил решение желанием больше времени уделять семье. 34-летний голкипер семь последних сезонов провел в «Ювентусе», а до этого выступал за «Рому» и «Арсенал», также за его спиной 84 игры в сборной Польши. Щенсны трижды становился чемпионом Италии, по разу его признавали лучшим вратарем АПЛ и серии А.
«Я не просто реализовал свою мечту, а пришел туда, куда мое воображение даже не осмелилось бы меня привести. Я играл на самом высоком уровне с лучшими футболистами в истории. Обрел друзей на всю жизнь. Всем, что у меня есть, я обязан прекрасной игре в футбол. Но и я отдал ей все, что у меня было. Сегодня, когда мое тело по-прежнему готово к вызовам, сердце уже не на месте», — прощался Войцех в соцсетях.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|6
|0
|0
|22-5
|18
|
2
|Реал
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|
3
|Атлетик
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|
4
|Атлетико
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|
5
|Вильярреал
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|
6
|Осасуна
|7
|3
|2
|2
|8-11
|11
|
7
|Мальорка
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|
8
|Алавес
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
9
|Сельта
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|
10
|Р. Вальекано
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|
11
|Бетис
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Севилья
|7
|2
|2
|3
|7-9
|8
|
13
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
14
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|
15
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|
16
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
17
|Вальядолид
|7
|1
|2
|4
|3-15
|5
|
18
|Валенсия
|7
|1
|2
|4
|5-10
|5
|
19
|Хетафе
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|
20
|Лас-Пальмас
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
|17.09
|20:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 0
|19.09
|20:00
|
Леганес – Атлетик
|0 : 2
|24.09
|20:00
|
Севилья – Вальядолид
|2 : 1
|24.09
|20:00
|
Валенсия – Осасуна
|0 : 0
|24.09
|22:00
|
Реал – Алавес
|3 : 2
|25.09
|20:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|25.09
|22:00
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|26.09
|20:00
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|26.09
|20:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|- : -
|26.09
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|4
|1
|1
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1