Щенсны передумал уходить ради «Барсы»: он заменит тер Штегена. А ведь летом завершил карьеру

«Барса» потеряла основного вратаря из-за травмы.

«Барселона» надолго потеряла основного вратаря Марка-Андре тер Штегена. 32-летний немец порвал сухожилие в правом колене и пропустит не меньше восьми месяцев, из-за чего каталонцам срочно потребовалась замена. Ее нашли в лице Войцеха Щенсны.

Что случилось

После травмы тер Штегена сине-гранатовые остались с 25-летним Иньяки Пеньей в качестве первого номера — воспитанник «Ла Масии» провел за «Барселону» 23 матча во всех турнирах. В прошлом сезоне он тоже заменял травмированного немца, который почти три месяца пропустил из-за проблем со спиной. Тогда Пенья пропустил 32 мяча в 17 играх.

«Барселона» могла рассматривать только свободных агентов, так как трансферное окно закрыто до января. Руководство клуба не собиралось ждать несколько месяцев и срочно занялось поиском нового вратаря. По информации El Chiringuito, каталонцы выбрали польского голкипера Войцеха Щенсны, который последние семь лет отыграл за «Ювентус», но в августе завершил карьеру.

Инсайд El Chiringuito подтвердило Relevo: по данным испанских медиа, «Барса» во вторник предложила поляку соглашение до конца сезона, на что Войцех ответил согласием. Также источники сообщают, что каталонцам придется заплатить «Ювентусу» за их бывшего вратаря — контракт Щенсны действовал до 30 июня 2025 года, однако Войцех закончил карьеру и разорвал соглашение до этой даты.

Вероятно, первые недели поляка в клубе первым номером будет Пенья. Щенсны не играл с окончания чемпионата Европы, который для Польши оборвался еще в июне. Сам Войцех сыграл на турнире лишь в двух встречах и показал не лучший уровень.

Какие еще были варианты

Войцех был не единственным вариантом — обсуждались Лорис Кариус, Клаудио Браво и Кейлор Навас. Причем южноамериканские ветераны сами обращались в клуб. По словам журналиста Sky Sport Патрика Бергера, переговоры с Щенсны проводил его соотечественник Роберт Левандовски, который на старте сезона является лучшим бомбардиром ла лиги с шестью голами.

Фото Global Look Press

Почему Щенсны завершил карьеру

Войцех объяснил решение желанием больше времени уделять семье. 34-летний голкипер семь последних сезонов провел в «Ювентусе», а до этого выступал за «Рому» и «Арсенал», также за его спиной 84 игры в сборной Польши. Щенсны трижды становился чемпионом Италии, по разу его признавали лучшим вратарем АПЛ и серии А.

«Я не просто реализовал свою мечту, а пришел туда, куда мое воображение даже не осмелилось бы меня привести. Я играл на самом высоком уровне с лучшими футболистами в истории. Обрел друзей на всю жизнь. Всем, что у меня есть, я обязан прекрасной игре в футбол. Но и я отдал ей все, что у меня было. Сегодня, когда мое тело по-прежнему готово к вызовам, сердце уже не на месте», — прощался Войцех в соцсетях.