Вратарь «Корнельи» прокомментировал два отбитых пенальти в матче с «Барселоной»

Голкипер «Корнельи», клуба третьего испанского дивизиона, Рамон Хуан прокомментировал два отраженных пенальти в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:2).

«Я не знал, что стал первым вратарем, отбившим два пенальти от «Барсы» в игре. Зато я знал, что никогда в жизни не отбивал два пенальти, даже в послематчевой серии» — приводит слова Хуана Goal.

«Барселона» обыграла «Корнелью» только в дополнительное время. В основное время 41-летний вратарь клуба третьего дивизиона отбил пенальти от Миралема Пьянича на 39-ой минуте и от Усмана Дембеле на 80-й. Он стал первым вратарем, отбившим два 11-метровых удара футболистов «Барселоны» в основное время матча.