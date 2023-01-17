Шакира выставила куклу ведьмы на балкон, выходящий в сторону дома матери Пике

Бывшая возлюбленная Жерара Пике Шакира выставила на балкон своего дома куклу ведьмы.

Как сообщает La Vanguardia, певица живет в Барселоне рядом с родителями экс-футболиста «Барселоны» и несколько раз на большой громкости включала свою новую песню, чтобы родители Пике могли его услышать.

Также информируется, что на балкон Шакира выставила куклу ведьмы, которая смотрит в сторону дома бывшей свекрови.

Кукла ведьмы на балконе Шакиры. La Vanguardia

Кукла ведьмы. La Vanguardia

Ранее Шакира записала совместный трек с аргентинским диджеем Bizarrap, в котором не в лучшем свете высказалась о Пике.

Пике и Шакира были вместе с лета 2010-го по июнь 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. У пары есть двое сыновей: Милан и Саша. Певица получила опеку над ними после расставания с футболистом.