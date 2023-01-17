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Сегодня, 13:12

Шакира выставила куклу ведьмы на балкон, выходящий в сторону дома матери Пике

Ана Горшкова
Корреспондент
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Шакира.
Фото Global Look Press

Бывшая возлюбленная Жерара Пике Шакира выставила на балкон своего дома куклу ведьмы.

Как сообщает La Vanguardia, певица живет в Барселоне рядом с родителями экс-футболиста «Барселоны» и несколько раз на большой громкости включала свою новую песню, чтобы родители Пике могли его услышать.

Также информируется, что на балкон Шакира выставила куклу ведьмы, которая смотрит в сторону дома бывшей свекрови.

Кукла ведьмы на балконе Шакиры. Фото La Vanguardia
Кукла ведьмы на балконе Шакиры.
La Vanguardia
Кукла ведьмы. Фото La Vanguardia
Кукла ведьмы.
La Vanguardia

Ранее Шакира записала совместный трек с аргентинским диджеем Bizarrap, в котором не в лучшем свете высказалась о Пике.

Пике и Шакира были вместе с лета 2010-го по июнь 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. У пары есть двое сыновей: Милан и Саша. Певица получила опеку над ними после расставания с футболистом.

Диджей Bizarrap и&nbsp;Шакира. «Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира атаковала Пике в новой песне

Источник: La Vanguardia
Жерар Пике
Шакира
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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Барселона

 13
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Эспаньол

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

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Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

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 7 2 1
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