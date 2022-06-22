Вальверде претендует на пост главного тренера «Атлетика»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может возглавить «Атлетик», сообщает Mundo Deportivo.

58-летний специалист подтвердил, что клуб уже выходил с ним на связь.

Также на пост главного тренера команды из Бильбао претендует экс-тренер «Лидса» Марсело Бьелса. Стоит отметить, что оба специалиста уже возглавляли «Атлетик» в прошлом.

Напомним, бывший главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия покинул клуб по окончании сезона-2021/22. В нем команда из Басконии заняла восьмое место в ла лиге и дошла до полуфинала Кубка Испании.