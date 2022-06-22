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Сегодня, 21:43

Вальверде претендует на пост главного тренера «Атлетика»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может возглавить «Атлетик», сообщает Mundo Deportivo.

58-летний специалист подтвердил, что клуб уже выходил с ним на связь.

Также на пост главного тренера команды из Бильбао претендует экс-тренер «Лидса» Марсело Бьелса. Стоит отметить, что оба специалиста уже возглавляли «Атлетик» в прошлом.

Напомним, бывший главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия покинул клуб по окончании сезона-2021/22. В нем команда из Басконии заняла восьмое место в ла лиге и дошла до полуфинала Кубка Испании.

ФК Атлетик (Бильбао)
Марсело Бьелса
Эрнесто Вальверде
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 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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Р. Сосьедад – Атлетико
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Карим Бензема

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