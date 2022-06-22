Новый раунд переговоров «Барселоны» с Гави закончился безрезультатно

«Барселона» все еще не может договориться о продлении контракта с полузащитником Гави, сообщает Mundo Deportivo.

22 июня состоялась новая встреча представителей «Барселоны» с агентом Иваном де ла Пенья, чьим клиентом является 17-летний полузащитник. Шло обсуждение продления контракта с сине-гранатовыми, но в очередной раз стороны не смогли достичь компромисса.

Ранее появилась информация, что сумма отступных за Гави составит 1 миллиард евро, а полузащитник подпишет контракт на пять лет.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской примеры, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Текущий контракт Гави с клубом истекает летом 2023 года.