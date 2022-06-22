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Сегодня, 21:33

Новый раунд переговоров «Барселоны» с Гави закончился безрезультатно

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» все еще не может договориться о продлении контракта с полузащитником Гави, сообщает Mundo Deportivo.

22 июня состоялась новая встреча представителей «Барселоны» с агентом Иваном де ла Пенья, чьим клиентом является 17-летний полузащитник. Шло обсуждение продления контракта с сине-гранатовыми, но в очередной раз стороны не смогли достичь компромисса.

Ранее появилась информация, что сумма отступных за Гави составит 1 миллиард евро, а полузащитник подпишет контракт на пять лет.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской примеры, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Текущий контракт Гави с клубом истекает летом 2023 года.

ФК Барселона
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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
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22.05 21:00
Алавес – Кадис
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22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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Хорхе Куэнка

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 32 2 6
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