«Вильярреал» в гостях обыграл «Хетафе»

«Вильярреал» в гостях обыграл «Хетафе» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 2:1.

После первого тайма гости вели — 2:0. Голы забили Ману Тригерос и Жерар Морено. Во втором тайме нападающий «Хетафе» Энес Унал сократил преимущество «Вильярреала».

В турнирной таблице ла лиги «желтая субмарина» закрепилась на седьмом месте с 49 очками после 32 туров. «Хетафе» остался на 15-м месте, имея 32 очка.