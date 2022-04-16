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16 апреля, 23:50

«Вильярреал» в гостях обыграл «Хетафе»

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«Вильярреал» в гостях обыграл «Хетафе» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 2:1.

После первого тайма гости вели — 2:0. Голы забили Ману Тригерос и Жерар Морено. Во втором тайме нападающий «Хетафе» Энес Унал сократил преимущество «Вильярреала».

В турнирной таблице ла лиги «желтая субмарина» закрепилась на седьмом месте с 49 очками после 32 туров. «Хетафе» остался на 15-м месте, имея 32 очка.

Испания. Лига 1. 32-й тур
16 апр, 22:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:2
Вильярреал
Голы
Морено, 7 (0:1), Тригерос, 16 (0:2), Энес Юнал, 63 (1:2)
Хетафе
Сория Кабако (Оскар Родригес, 46) Куэнка Оливера Суарес (Иглесиас, 84) Митрович Аленья (Майораль, 46) Арамбарри Максимович Энес Юнал Рамирес (Вильяр, 77)
Вильярреал
Рульи Пау Торрес Манди Педраса Орье Парехо (Капуэ, 68) Иборра Тригерос (Мойсес Гомес, 84) Морено (Ло Сельсо, 61) Пако Алькасер (Груневелд, 61) Чуквуэзе (Пино, 68)
Предупреждения
Суарес 20’, Арамбарри 60’  - 
Судьи
Фуэртес (Испания)

 

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 3 : 0
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 1 : 0
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 1 : 2
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 24
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
П
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Усман Дембеле

Барселона

 11
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Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Барселона

 8
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Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 27 2 4
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Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
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Атлетик

 21 1 6
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