В «Реал Сосьедад» рассказали, когда Захарян пройдет медосмотр

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о процессе подписания полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Подтверждаем, что игрок уже прибыл в Сан-Себастьян, но официального соглашения до сих пор нет. Завтра он пройдет медосмотр. Пока мы не можем сказать больше, нам нужно подождать, и мы просим терпения», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Реал Сосьедад».

Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет.

20-летний полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.