Тренер по физподготовке заставил Марсело чистить снег
16:07
Защитнику «Реала» Марсело пришлось поработать лопатой после тренировки мадридского клуба. Тренер по физподготовке Адольфо Мадрид заставил бразильца чистить снег в конце занятия.
32-летний футболист набирает физическую форму, занимаясь с персональным тренером. Бразилец выполнил комплекс упражнений в зале, а под конец тренировки Адольфо выгнал его на улицу и заставил убирать снег во дворе. Тренер подписал сторис в Instagram словами: «финальный сюрприз!».
Специальная тренировка Марсело. Фото Instagram
Адольфо Мадрид занимается и с другими профессиональными футболистами, среди которых Маркос Лльоренте и Ибай Гомес.
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