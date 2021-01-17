Тренер по физподготовке заставил Марсело чистить снег

Защитнику «Реала» Марсело пришлось поработать лопатой после тренировки мадридского клуба. Тренер по физподготовке Адольфо Мадрид заставил бразильца чистить снег в конце занятия.

32-летний футболист набирает физическую форму, занимаясь с персональным тренером. Бразилец выполнил комплекс упражнений в зале, а под конец тренировки Адольфо выгнал его на улицу и заставил убирать снег во дворе. Тренер подписал сторис в Instagram словами: «финальный сюрприз!».

Специальная тренировка Марсело. Фото Instagram

Адольфо Мадрид занимается и с другими профессиональными футболистами, среди которых Маркос Лльоренте и Ибай Гомес.