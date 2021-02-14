Тренер «Аталанты» Гасперини высказался о голе Гомеса

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о голе бывшего игрока его команды Алехандро Гомеса в ворота «Хетафе» (3:0) в матче 22-го тура ла лиги.

«Видел ли я его танец? Нет, но я рад, что он забил. Я видел балет от Мюриеля сегодня, что не менее необычно. Сегодня я рад тому, что мы набрали важные для продолжения борьбы в чемпионате три очка» — цитирует Гасперини Calciomercato.

«Аталанта» обыграла «Кальяри» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии, единственный гол с паса Алексея Миранчука забил Луис Мюриель.

32-летний Алехандро Гомес в январе стал игроком «Севильи». Как ранее сообщалось в СМИ, футболист ушел из «Аталанты» из-за конфликта с главным тренером.