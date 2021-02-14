«Осасуна» с минимальным счетом переиграла «Леванте»

«Леванте» принимал «Осасуну» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Гости победили с минимальным счетом — 1:0.

«Осасуна» выиграла второй матч подряд и, набрав 25 очков, оторвалась от зоны вылета.

Чемпионат Испании. Лига 1

23-й тур

«Леванте» — «Осасуна» — 0:1 (0:0)

Гол: Будимир, 74.

Нереализованный пенальти: Моралес, 79 (вратарь)

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Везу, Тоньо (Клерк, 75), Пьер (Барди, 63), Мирамон (Сон, 86), Рочина (Моралес, 63), Малса, Радойя, Леон (Де Фрутос, 63), Гомес.

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус, Иньиго Перес (Санчес, 71), Торрес (Будимир, 71), Р.Гарсия (Ойер, 82), Торро, Монкайола (У.Гарсия, 87), Кальери (Барха, 71).

Предупреждения: Кальери, 9. Монкайола, 25. Тоньо, 41.

Судья: Хайме Латре (Испания).

14 февраля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».