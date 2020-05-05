Тибо Куртуа: «Если «Барселону» признают чемпионом, то это будет несправедливо. «Реал» доказал, что он сильнее»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что признание «Барселоны» чемпионом Испании-2019/20 в случае досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса будет несправедливым.

— Мы отстаем от «Барселоны» всего на два очка и можем стать чемпионами, так что досрочное завершение сезона станет большой неудачей, — приводит Marca слова Куртуа. — Если в Испании решат присудить чемпионство «Барселоне», то это будет несправедливо. Мы сыграли с каталонцами вничью в первом круге, а во втором победили, так что доказали, что сильнее. Хочу закончить сезон. Вот в Англии совсем иная ситуация, смогу понять, если «Ливерпуль» признают чемпионом.