Суарес восстановился и готов сыграть с «Сельтой»
«Барселона» опубликовала заявку на матч 13-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Об этом сообщает в официальном Twitter каталонцев.
В список из 19 игроков попал форвард Луис Суарес, который восстановился после травмы, полученной 2 ноября в матче с «Леванте» (3:1). Уругваец пропустил встречу Лиги чемпионов против «Славии» (0:0).
Из-за травм матч пропустит защитник Жорди Альба и полузащитник Карлес Аленья.
Суарес провел 9 матчей в ла лиге, в которых забил 6 голов. В 3 встречах Лиги чемпионов32-летний форвард забил 2 гола.
После 11 туров чемпионата Испании «Барселона» с 22 очками занимает первое место в турнирной таблице, столько же очков у «Реала» и «Сосьедада».
[? CONVOCAT?RIA]— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 8, 2019
? 09/11/19 — 21h
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