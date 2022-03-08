Суарес летом покинет «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес приблизился к уходу из клуба, сообщает Marca.

«Матрасники» не предлагают футболисту новый контракт. Действующее соглашение 35-летнего уругвайца с мадридцами рассчитано до конца текущего сезона.

Суарес недоволен тем, что «Атлетико» не пытается сохранить его в составе команды. В подписании уругвайца заинтересованы «Интер», «Аякс» и «Севилья».

В текущем сезоне нападающий сыграл 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 3 результативные передачи.