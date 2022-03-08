«Барселона» начала переговоры по трансферу защитника «Аякса» Мазрауи

«Барселона» начала переговоры по трансферу защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонцы сделали первое контрактное предложение 24-летнему марокканцу. Футболист намерен покинуть «Аякс» на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона.

В защитнике также заинтересованы «Милан» и дортмундская «Боруссия».

В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 28 матчей за «Аякс», на его счету 5 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.