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Сегодня, 18:24

«Барселона» начала переговоры по трансферу защитника «Аякса» Мазрауи

Иван Торопцев
Корреспондент

«Барселона» начала переговоры по трансферу защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонцы сделали первое контрактное предложение 24-летнему марокканцу. Футболист намерен покинуть «Аякс» на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона.

В защитнике также заинтересованы «Милан» и дортмундская «Боруссия».

В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 28 матчей за «Аякс», на его счету 5 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Аякс
ФК Барселона
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 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
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 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
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 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
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 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
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 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
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 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
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 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
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 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
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14
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 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 27 3 9 15 29-54 18
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
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Карим Бензема

Реал

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Атлетик

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Жюль Кунде

Жюль Кунде

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 21 2 2
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Атлетик

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Гомес Рауль де Томас

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