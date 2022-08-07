Нападающий «Валенсии» Гедеш перейдет в «Вулверхэмптон»
Нападающий «Валенсии» Гонсалу Гедеш перейдет в «Вулверхэмптон», сообщил главный тренер испанской команды Дженнаро Гаттузо на пресс-конференции после товарищеского матча с «Аталантой» (2:1).
«Мне объяснили ситуацию с Гедесом. Английский клуб сделал предложение за большие деньги, и мы должны его принять. Я злюсь, потому что после игры против отличной команды (победа в товарищеском матче с «Аталантой») мы говорим только о Гедеше. Я понимаю вас, но клуб не мог отказаться от денег, которые предложили за него», — приводит Marca слова Гаттузо.
В минувшем сезоне 25-летний португалец провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 млн евро.
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14
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
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|23:00
|
Альмерия – Реал
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|15.08
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
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Бетис – Эльче
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