Главный тренер «Жироны» Мичел ответил, видит ли он себя тренером «Манчестер Сити» в будущем
Главный тренер «Жироны» Мигел Мичел рассказал, видит ли он себя тренером «Манчестер Сити» в будущем.
«Не знаю... Безумно думать об этом сейчас, я предпочитаю жить сегодняшним днем. Сейчас мы переживаем с «Жироной» замечательный момент, мы творим историю. Я прислушиваюсь ко всему, как к хорошему, так и к плохому, я очень самокритичен», — цитирует Мичела Marca.
После 16 туров ла лиги «Жирона» с 41 очком занимает 1-е место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|16
|13
|2
|1
|38-20
|41
|
2
|Реал
|16
|12
|3
|1
|34-10
|39
|
3
|Барселона
|17
|10
|5
|2
|31-19
|35
|
4
|Атлетико
|16
|11
|1
|4
|32-16
|34
|
5
|Атлетик
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|Р. Сосьедад
|16
|8
|5
|3
|29-18
|29
|
7
|Бетис
|16
|6
|8
|2
|19-17
|26
|
8
|Хетафе
|17
|6
|7
|4
|21-20
|25
|
9
|Лас-Пальмас
|16
|7
|3
|6
|14-13
|24
|
10
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|18-22
|20
|
11
|Р. Вальекано
|17
|4
|8
|5
|16-23
|20
|
12
|Осасуна
|17
|5
|4
|8
|19-26
|19
|
13
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
14
|Вильярреал
|16
|4
|4
|8
|22-29
|16
|
15
|Мальорка
|16
|2
|8
|6
|14-20
|14
|
16
|Севилья
|16
|2
|7
|7
|20-24
|13
|
17
|Сельта
|17
|2
|7
|8
|16-25
|13
|
18
|Кадис
|16
|2
|7
|7
|13-23
|13
|
19
|Гранада
|17
|1
|5
|11
|20-37
|8
|
20
|Альмерия
|16
|0
|4
|12
|17-39
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|1 : 0
|16.12
|16:00
|
Сельта – Гранада
|1 : 0
|16.12
|18:15
|
Атлетик – Атлетико
|2 : 0
|16.12
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|0 : 3
|16.12
|23:00
|
Валенсия – Барселона
|1 : 1
|17.12
|16:00
|
Альмерия – Мальорка
|- : -
|17.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|17.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Кадис
|- : -
|17.12
|23:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|18.12
|23:00
|
Жирона – Алавес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|15
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|14
|1
|0
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