Главный тренер «Жироны» Мичел ответил, видит ли он себя тренером «Манчестер Сити» в будущем

Главный тренер «Жироны» Мигел Мичел рассказал, видит ли он себя тренером «Манчестер Сити» в будущем.

«Не знаю... Безумно думать об этом сейчас, я предпочитаю жить сегодняшним днем. Сейчас мы переживаем с «Жироной» замечательный момент, мы творим историю. Я прислушиваюсь ко всему, как к хорошему, так и к плохому, я очень самокритичен», — цитирует Мичела Marca.

После 16 туров ла лиги «Жирона» с 41 очком занимает 1-е место в турнирной таблице.