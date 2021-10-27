Гол Фалькао принес «Райо Вальекано» победу над «Барселоной»

«Райо Вальекано» победил «Барселону» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на 30-й минуте забил Радамель Фалькао. «Барса» могла сравнять результат, но Мемфис Депай не забил пенальти на 72-й минуте.

«Райо» набрал 19 очков и занимает четвертое место. У «Барселоны» 15 очков и девятая позиция.

В параллельном матче «Мальорка» и «Севилья» сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Испании. Ла лига

11-й тур

«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:0 (1:0)

Гол: Фалькао, 30.

Нереализованный пенальти: Депай, 72 (вратарь)

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич, Бальиу, Ф.Гарсия, Катена, Трехо (Сисс, 76), Комесанья (Лопес, 63), Палазон, Валентин (Марио Суарес, 90+3), Фалькао (Нтека, 76), Альваро Гарсия.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Сержи Роберто (Демир, 61), Э.Гарсия, Дест, Бускетс, Коутинью (Гави, 74), Гонсалес (де Йонг, 84), Агуэро, Депай.

Предупреждения: Трехо, 24. Коутинью, 52. Пике, 66. Савелич, 83.

Судья: Матеу Лаос.

27 октября. Мадрид. Стадион «Вальекас».

«Мальорка» — «Севилья» — 1:1 (1:0)

Голы: Санчес, 22 (1:0). Ламела, 73 (1:1).

«Мальорка»: Рейна, Маффео, Вальент, Оливан, Руссо, Руис де Галаррета (Хауме Коста, 79), Родригес (Састре, 90+4), Баба, Санчес (Седлар, 72), Анхель (Севилья, 79), Ндиай (Ниньо, 79).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья (Окампос, 46), Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Дилэйни, 53), Хоан Хордан (Ракитич, 82), Сусо (Ламела, 53), Эль-Хаддади (Аугустинссон, 54), Мир.

Предупреждения: Акунья, 41. Санчес, 49. Эль-Хаддади, 51. Ламела, 74. Оливан, 83. Фернанду Режес, 90. Дилэйни, 90+3. Рейна, 90+6. Руссо, 90+6.

Удаление: Хауме Коста, 90+2.

Судья: Хайме Латре.

27 октября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар»