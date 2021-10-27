«Валенсия» потерпела поражение в матче с «Бетисом»
«Бетис» обыграл «Валенсию» (4:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Дубль в составе победителей сделал Борха Иглесиас. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропускал эту игру из-за трамы.
Чемпионат Испании. Ла лига
11-й тур
«Бетис» — «Валенсия» — 4:1 (2:1)
Голы: Борха Иглесиас, 14 — с пенальти (1:0). Борха Иглесиас, 30 (2:0). Габриэл Паулиста, 39 (2:1). Пеццела, 61 (3:1). Хуанми, 68 (4:1).
«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Монтойя, Пеццела, Алекс Морено, Каналес, Фекир (Хоакин, 73), Виллиам Карвалью (Виллиан Жозе, 84), Родригес (Гуардадо, 63), Хуанми (Руибаль, 73), Борха Иглесиас (Р.Гонсалес, 84).
«Валенсия»: Силлессен, Васс (Рачич, 76), Фулькье, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 45+3), Гильямон, Альдерете, Васкес (Муса, 60), Гонсалу Гедеш (Вальехо, 76), Дуро (Элдер Кошта, 60), Маркос Андре.
Предупреждения: Альдерете, 12. Виктор Руис, 37. Гильямон, 49. Родригес, 54. Гонсалу Гедеш, 70. Фулькье, 73. Вальехо, 78.
Судья: Диас де Мера Эскудерос.
27 октября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
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