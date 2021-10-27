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«Барселона» поддержала австралийского футболиста, который сделал каминг-аут

16:20
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«Барселона» в своем Twitter поддержала полузащитника «Аделаиды Юнайтед» и молодежной сборной Австралии Джоша Карвалло, который совершил каминг-аут.

27 октября 21-летний футболист признался, что является геем.

«Джошуа, спасибо тебе за огромный шаг вперед! Твоя смелость поможет нормализации разнообразия в мире спорта», — говорится в сообщении клуба.

Кавалло — воспитанник «Мельбурн Сити», в феврале 2021 года он перешел в «Аделаиду» из «Вестерн Юнайтед». По итогам сезона-2020/21 футболист получил награду «Восходящая звезда» от австралийской лиги.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1453327184861581317?s=20

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