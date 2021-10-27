«Барселона» поддержала австралийского футболиста, который сделал каминг-аут

«Барселона» в своем Twitter поддержала полузащитника «Аделаиды Юнайтед» и молодежной сборной Австралии Джоша Карвалло, который совершил каминг-аут.

27 октября 21-летний футболист признался, что является геем.

«Джошуа, спасибо тебе за огромный шаг вперед! Твоя смелость поможет нормализации разнообразия в мире спорта», — говорится в сообщении клуба.

THANK YOU, @JoshuaCavallo, for taking a huge step forward! Your courage contributes to normalizing diversity in the world of sports. ??? https://t.co/5HvCnwy8PI — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021

Кавалло — воспитанник «Мельбурн Сити», в феврале 2021 года он перешел в «Аделаиду» из «Вестерн Юнайтед». По итогам сезона-2020/21 футболист получил награду «Восходящая звезда» от австралийской лиги.