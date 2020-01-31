Ракитич хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет остаться в клубе и бороться за место в стартовом составе, сообщает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что руководство «сине-гранатовых» искало для игрока новую команду. В трансфере 31-летнего хорвата были заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Ювентус». Тем не менее, футболист отказался покидать клуб в это трансферное окно.

В этом сезоне хорватский полузащитник провел 23 матча за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает в июне 2021 года.