Президент ла лиги Тебас намерен уйти в отставку в случае успешного развития Суперлиги

Президент ла лиги Хавьер Тебас рассказал о своем отношении к проекту футбольной Суперлиги.

«Если проект Суперлиги продвинется, я уйду в отставку. Я бы ушел, потому что испанский футбол столкнется с ужасной экономической проблемой. Доход в короткие сроки уменьшится наполовину. Я не могу продолжать то, в чем мы пошли бы к краху и катастрофе. Вся эта экосистема успеха, которую мы создавали в течение 40 лет, рухнет. В ближайшие дни мы внимательно изучим масштабы этого движения», — цитирует Тебаса Mirror.

В апреле 2021 года было объявлено о создании Суперлиги, учредителями которой стали 12 клубов. Однако после критики со стороны УЕФА и национальных федераций большинство из них вышли из состава участников. 21 декабря 2023 года суд вынес решение в пользу Суперлиги, признав ее блокировку со стороны ФИФА и УЕФА незаконной.