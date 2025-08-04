Кубарси — о дне рождения Ямаля: «Пресса больше говорила об этом. Для нас все было нормально»
Защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника команды Ламина Ямаля и его празднования 18-летия.
«В прессе больше говорили о дне рождения Ламина Ямаля, чем мы в раздевалке. Для нас все было нормально — мы просто были рядом, чтобы отпраздновать с ним его совершеннолетие. Так что мы рады за него. Я был немного поскромнее — в костюме и спокоен», — приводит слова Кубарси CadenaSER.
В сезоне-2024/25 Ямаль сыграл за «Барселону» 55 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года.
Новости