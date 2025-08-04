Рейниер покинет «Реал» и перейдет в «Атлетико Минейро»
Полузащитник «Реала» Рейниер покинет испанский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, мадридцы отпустят 23-летнего бразильца свободным агентом, после чего тот присоединится к «Атлетико Минейро с условием выкупа 50 процентов от суммы трансфера.
Рейниер выступает за «Реал» с января 2020 года, перейдя из «Фламенго» за 30 миллионов евро. Полузащитник четыре раза уходил в аренды и провел за мадридскую команду 3 матча, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Новости