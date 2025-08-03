Футбол
3 августа, 23:42

Кубарси о тер Штегене: «Пока Марк в команде. Он наш капитан, наш лидер и наша опора»

Ана Горшкова
Корреспондент

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился мнением о вратаре команды Марке-Андре тер Штегене в роли капитана.

«Я носил капитанскую повязку в юношеских командах. Мне нужно совершенствовать навыки общения, чтобы стать лидером. Мы еще ничего не решили. Пока Марк в команде. Он наш капитан, наш лидер и наша главная опора. Он с нами, мы очень счастливы», — приводит слова Кубарси TV3.

Марк-Андре тер Штеген.Почему тер Штеген не уходит из «Барселоны»? В клубе недовольны его поведением и хотят лишить капитанской повязки

Ранее СМИ сообщали, что в клубе недовольны поведением вратаря и хотят лишить тер Штегена капитанской повязки.

В июле 33-летние голкипер заявил, что ему предстоит перенести операцию на спине и он пропустит около трех месяцев.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
Пау Кубарси
