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Ламин Ямаль: биография нового Месси из «Барселоны»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль в сборной Испании.
Фото Global Look Press
История молодой звезды сборной Испании.

Ламин Ямаль
Дата рождения: 13 июля 2007.
Место рождения: Эсплугес-де-Льобрегат (Испания).
Вид спорта: футбол.
Амплуа: вингер.
Рост: 178 см.
Игровой номер: 27.
Команда: «Барселона».

Детские годы Ламина Ямаля

Ламин Ямаль родился в Эсплугес-де-Льобрегат, но все детство провел в небольшом испанском городе Матаро (провинция Барселоны). Будущий футболист вырос в интернациональной семье: его отец — марокканец, а мать — экваторогвинейка. Ламин жил в районе Рокафонда для бедняков и нищих, большая часть которых населена иммигрантами из Марокко.

Родители футболиста развелись, но сохранили хорошие отношения и вместе поддерживают сына на играх. Интересно, что и отец, и мать Ямаля всю жизнь болеют за «Реал». Мадридский клуб намного популярнее «Барселоны» в Матаро.

Ламин Ямаль. Побил рекорды ла лиги и «Барселоны» и уже влип в пару скандалов. Ямаль — самый яркий проспект каталонцев со времен Месси

Играть в футбол Ламин начал с друзьями на улице в своем районе. Затем он попал в команду «Ла Торрете» из соседнего города, а в 7-летнем возрасте талантливый испанец оказался в знаменитой «Ла Масии».

В академии «Барселоны» сразу поняли, что им достался уникальный футболист. Ямаль отличался от сверстников и быстро прогрессировал. Это позволило ему достаточно рано пробиться в основу каталонской команды.

Кумиром Ямаля с детства был Неймар. Будучи ребенком, он ждал его после матчей «Барселоны», чтобы получить автограф и сделать с ним фото.

Футбольная карьера Ямаля: клуб и сборная

«Барселона»

В апреле 2023 года испанский хавбек впервые попал в заявку «Барселоны» на матч чемпионата Испании с «Атлетико», только на поле тогда так и не появился. Спустя всего несколько дней Ямаль дебютировал в ла лиге, выйдя на замену в игре против «Бетиса». Ламин стал самым молодым футболистом-дебютантом примеры в истории «Барсы». На тот момент ему было 15 лет и 290 дней.

20 августа 2023 года Ламин попал в стартовый состав каталонцев на матч с «Кадисом» в возрасте 16 лет и 38 дней, став тем самым молодым игроком чемпионата Испании в XXI веке, кому удалось выйти на поле с первых минут. 27 августа испанец в возрасте 16 лет и 45 дней отдал результативную передачу в игре с «Вильярреалом» и стал самым молодым автором ассиста в ла лиге в XXI веке.

Рекорд молодой талант установил и в Лиге чемпионов. 4 октября вингер был включен в стартовый состав сине-гранатовых на матч с «Порту». Благодаря этому он стал самым молодым футболистом в истории ЛЧ (16 лет и 83 дня), кому удалось выйти на поле с первых минут.

Хавбек стал ключевым игроком «Барселоны». 2 октября 2023 года каталонская команда объявила о продлении контракта с Ямалем до лета 2026 года. Сумма отступных по новому трудовому соглашению составляет один миллиард евро.

Ламин Ямаль в «Барселоне».
Фото Global Look Press

Карьера в сборной

В юности Ямаль выступал за сборные Испании разных возрастных групп U15, U16, U17 и U19. Когда Ламин начал играть за основу «Барселоны», поднялся вопрос, какую сборную ему все же представлять. Было три варианта: Испания, где родился, или за одну из родных стран его родителей — Марокко или Экваториальная Гвинея. Последние две активно проявляли свой интерес к молодой звезде ли лиги.

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К тому же, будучи игроком сборной U17, Ламин попал в громкий скандал. Его вместе с еще двумя футболистами исключили из команды перед играми отборочного турнира чемпионата Европы. Причиной стало нарушение дисциплины. Подробностей тогда не называли, но, судя по всему, это произошло из-за внутреннего конфликта между игроками разных клубов. После этого случая Ямаль всерьез задумался о смене сборной. Но когда эмоции стихли, хавбек продолжил выступать за «Красную фурию».

Дебют в национальной команде Испании состоялся 8 сентября 2023 года в игре против Грузии в отборе Евро-2024. И тогда он стал самым молодым футболистом сборной в возрасте 16 лет и 57 дней. Кроме того, хавбек стал самым молодым автором гола в истории испанской сборной и самым юным автором гола за национальную команду в XXI веке.

Фото Global Look Press

Празднование голов

Когда Ламин забивает голы, он показывает на пальцах цифры 3, 0 и 4. Именно так заканчивается почтовый индекс Рокафонды, где он вырос. Таким образом, Ямаль выказывает почтение родному району, на улицах которого начал играть в футбол.

Ламин Ямаль празднует гол.
Фото Global Look Press

Достижения Ямаля

Командные (на июнь 2024)

«Барселона»

  • чемпион Испании (сезон-2022/23)

Личные (на июнь 2024)

  • лучший молодой игрок сезона в чемпионате Испании (2023/24)

  • молодой игрок года в Европе по версии Globe Soccer Awards (2024)

  • гол месяца в чемпионате Испании (март 2024)

  • молодой игрок месяца в чемпионате Испании (август 2023)

Рекорды

  • самый молодой автор гола в истории сборной Испании (16 лет и 57 дней)

  • самый молодой дебютант в истории сборной Испании (16 лет и 57 дней)

  • самый молодой игрок стартового состава сборной Испании (16 лет и 62 дня)

  • самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе матча чемпионата Испании (16 лет и 38 дней)

  • самый молодой автор гола в истории чемпионата Испании (16 лет и 87 дней)

  • самый молодой футболист, игравший в эль-класико (16 лет и 107 дней)

  • самый молодой автор ассиста в истории Лиги чемпионов (16 лет и 153 дня)

  • самый молодой автор гола в истории Суперкубка Испании (16 лет и 182 дня)

Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Ямаль

Футболист «Барселоны», по неофициальным данным, получает в клубе 1,7 миллиона евро в год.

По данным Transfermarkt на лето 2024 года, рыночная стоимость форварда оценивается в 75 миллионов евро.

Социальные сети

  • X (бывший Twitter)

  • Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ламин Ямаль
Сборная Испании по футболу
ФК Барселона
Чемпионат Европы по футболу
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