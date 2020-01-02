«Наполи» и «Сельта» нашли компромисс по трансферу Лоботки
23:01
«Наполи», предлагавший за полузащитника Станислава Лоботку 20 миллионов евро, и «Сельта», требовавшая 25 миллионов, решили сойтись на средней сумме, утверждает Marca.
Также существует еще один вариант сделки: аренда до конца сезона за 3 миллиона евро с правом выкупа за 17 миллионов летом 2020 года. Сам 25-летний словак уже согласовал личный контракт и посетил стадион в Неаполе.
В текущем сезоне Лоботка провел 17 матчей в ла лиге и не отметился результативными действиями.
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