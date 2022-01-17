«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Суперкубке Испании

«Барселона» поздравила «Реал» с победой в финале Суперкубка Испании. «Сливочные» победили «Атлетик» со счетом 2:0.

«Поздравляем «Реал» с титулом», — говорится в посте «Барселоны» в Twitter.

«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Суперкубке Испании. Фото Twitter

Ранее «Барселона» проиграла «Реалу» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).